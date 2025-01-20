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Власть

Инаугурация Трампа: кто из мировых лидеров получил приглашение, а кто нет

Фото из интернета. Инаугурация Дональда Трампа 2017 года

Дональд Трамп вновь удивил общественность, нарушив устоявшуюся традицию церемонии инаугурации президента США. Как сообщает издание Politico, впервые на мероприятие приглашены не только иностранные дипломаты, но и лидеры и политики других стран.

Дональд Трамп первым направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Тот отказался и отправил своего заместителя Хань Чжена.

Также на церемонию приглашены правые политики со всего мира: премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан, президенты Аргентины и Сальвадора Хавьер Милей и Найиб Букеле, британский политик Найджел Фарадж, француз Эрик Земмур, бельгиец Том Ван Грикен, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, экс-глава Бразилии Жаир Болсонару.

Как пишет DW, среди немецких политиков приглашение направили лидеру правопопулистской «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Она не смогла приехать и послала вместо себя коллегу Тино Хрупаллу. При этом на торжество не пригласили председателя Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Ляйен.

Politico называет это «показательным» и отмечает, что «европейский центристский мейнстрим отодвинули на второй план».

Церемонию также посетят экс-президенты США Джо Байден, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. При этом на инаугурацию Байдена четыре года назад сам Трамп не пришел. В числе гостей — миллиардеры Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, главы OpenAI Сэм Альтман и TikTok Шоу Цзы Чу. Представителей России не ожидается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317290/
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