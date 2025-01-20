Инаугурация Трампа: кто из мировых лидеров получил приглашение, а кто нет

Дональд Трамп вновь удивил общественность, нарушив устоявшуюся традицию церемонии инаугурации президента США. Как сообщает издание Politico, впервые на мероприятие приглашены не только иностранные дипломаты, но и лидеры и политики других стран.

Дональд Трамп первым направил приглашение председателю КНР Си Цзиньпину. Тот отказался и отправил своего заместителя Хань Чжена.

Также на церемонию приглашены правые политики со всего мира: премьер-министры Италии и Венгрии Джорджа Мелони и Виктор Орбан, президенты Аргентины и Сальвадора Хавьер Милей и Найиб Букеле, британский политик Найджел Фарадж, француз Эрик Земмур, бельгиец Том Ван Грикен, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, экс-глава Бразилии Жаир Болсонару.

Как пишет DW, среди немецких политиков приглашение направили лидеру правопопулистской «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель. Она не смогла приехать и послала вместо себя коллегу Тино Хрупаллу. При этом на торжество не пригласили председателя Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Ляйен.

Politico называет это «показательным» и отмечает, что «европейский центристский мейнстрим отодвинули на второй план».

Церемонию также посетят экс-президенты США Джо Байден, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. При этом на инаугурацию Байдена четыре года назад сам Трамп не пришел. В числе гостей — миллиардеры Илон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос, главы OpenAI Сэм Альтман и TikTok Шоу Цзы Чу. Представителей России не ожидается.