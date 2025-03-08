С Россией у нас все хорошо, с Украиной сложнее: заявления Трампа на брифинге

Дональд Трамп провел в Белом доме традиционный брифинг и ответил на вопросы журналистов. Главной темой остается вопрос урегулирования ситуации в Украине.

«Я верю Владимиру Путину, с Россией договориться легче, чем с Украиной», — заявил президент США.

По его словам, «у нас все хорошо с Россией, но сейчас они адски бомбят Украину».

«Мне, честно говоря, сложнее с Украиной. У них нет карт на руках. Как вы знаете, мы встретимся в Саудовской Аравии где-то в начале следующей недели. Посмотрим, может, с точки зрения окончательного урегулирования будет легче иметь дело с Россией, что удивительно. Потому что у них все карты на руках и они сейчас их чертовски разносят», — добавил Трамп.

Другие заявления лидера Соединенных Штатов:

На вопрос, использует ли Владимир Путин приостановку поставок оружия Киеву в свою пользу, Трамп ответил: «Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте... Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось».

Европейские страны «понятия не имеют, как завершить конфликт».

Если Украина не хочет достичь мира, «США уйдут оттуда». Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.

О гарантиях безопасности для Украины: «Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу закончить войну».

Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от его готовности к мирным переговорам. «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», — добавил президент США.

Ирану предстоит либо заключить ядерную сделку с США, либо «что-то очень скоро произойдет». Я направил руководителю Ирана аятолле Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку.

«Я написал им послание, в котором сказал: «Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что если мы пойдем войной, то это будет ужасно», — цитирует политика Associated Press.

«Я не уверен, что со мной согласятся все, но мы можем заключить сделку, которая будет столь же выгодна, как если бы вы одержали военную победу. Время пришло, что-то произойдет так или иначе», — отметил Трамп.

Канцелярия аятоллы Хаменеи пока не подтверждала получение послания.

Дональд Трамп пообещал ввести зеркальные пошлины на молочную продукцию и древесину из Канады. «Можем это сделать сегодня, можем подождать понедельника-вторника», — сказал президент.

Трамп назвал ненормальной ситуацию, при которой Канада собирает 200 процентов пошлины на молочную продукцию из США, а также на пиломатериалы. «Канада годами обдирала США по древесине и молочным продуктам», — сказал он.

В Саудовской Аравии 12 марта пройдут переговоры представителей США и Украины. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил журналистам эту информацию.