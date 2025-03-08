С Россией у нас все хорошо, с Украиной сложнее: заявления Трампа на брифинге

Дональд Трамп провел в Белом доме традиционный брифинг и ответил на вопросы журналистов. Главной темой остается вопрос урегулирования ситуации в Украине.
«Я верю Владимиру Путину, с Россией договориться легче, чем с Украиной», — заявил президент США.
По его словам, «у нас все хорошо с Россией, но сейчас они адски бомбят Украину».
«Мне, честно говоря, сложнее с Украиной. У них нет карт на руках. Как вы знаете, мы встретимся в Саудовской Аравии где-то в начале следующей недели. Посмотрим, может, с точки зрения окончательного урегулирования будет легче иметь дело с Россией, что удивительно. Потому что у них все карты на руках и они сейчас их чертовски разносят», — добавил Трамп.
Другие заявления лидера Соединенных Штатов:
- На вопрос, использует ли Владимир Путин приостановку поставок оружия Киеву в свою пользу, Трамп ответил: «Он просто делает то, что сделал бы любой другой на его месте... Я считаю, что он хочет, чтобы это закончилось».
- Европейские страны «понятия не имеют, как завершить конфликт».
- Если Украина не хочет достичь мира, «США уйдут оттуда». Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от его готовности к мирным переговорам.
- О гарантиях безопасности для Украины: «Прежде чем я вообще начну думать об этом, я хочу закончить войну».
- Дальнейшая поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от его готовности к мирным переговорам. «Я должен быть уверен, что они хотят договориться. Если нет — мы уходим, потому что нам важно добиться урегулирования», — добавил президент США.
- Ирану предстоит либо заключить ядерную сделку с США, либо «что-то очень скоро произойдет». Я направил руководителю Ирана аятолле Хаменеи письмо, в котором предложил заключить новую ядерную сделку.
- «Я написал им послание, в котором сказал: «Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что если мы пойдем войной, то это будет ужасно», — цитирует политика Associated Press.
- «Я не уверен, что со мной согласятся все, но мы можем заключить сделку, которая будет столь же выгодна, как если бы вы одержали военную победу. Время пришло, что-то произойдет так или иначе», — отметил Трамп.
- Канцелярия аятоллы Хаменеи пока не подтверждала получение послания.
- Дональд Трамп пообещал ввести зеркальные пошлины на молочную продукцию и древесину из Канады. «Можем это сделать сегодня, можем подождать понедельника-вторника», — сказал президент.
- Трамп назвал ненормальной ситуацию, при которой Канада собирает 200 процентов пошлины на молочную продукцию из США, а также на пиломатериалы. «Канада годами обдирала США по древесине и молочным продуктам», — сказал он.
В Саудовской Аравии 12 марта пройдут переговоры представителей США и Украины. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил журналистам эту информацию.