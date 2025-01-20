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Власть

Кантский цемзавод должен платить компенсацию за загрязнение воздуха — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию депутат Акбокон Таштанбеков предложил, чтобы Кантский цементно-шиферный завод платил компенсацию за загрязнение воздуха, раз уж нельзя закрыть предприятие.

Он считает, что нужно установить для промышленных предприятий компенсацию за вред экологии, соразмерную нанесенному ущербу.

«Мы этими штрафами в 20 тысяч сомов ничего не сможем сделать. Если эти предприятия будут платить по 100 миллионов сомов Министерству экологии, мы можем раздать людям деньги, чтобы они перешли от угля на альтернативные источники отопления», — сказал нардеп.

Кроме того, эти деньги, по его мнению, можно было направить на строительство завода по производству фильтров или их закупку в других странах.

Также Акбокон Таштанбеков предложил ввести налог на автомобили без катализаторов.

Напомним, на одном из заседаний парламента депутат Балбак Тулобаев заявил, что одна из причин смога в Бишкеке — дым от Кантского цементно-шиферного завода. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/317281/
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