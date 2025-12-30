В Бишкеке открыли памятник легендарному режиссеру Толомушу Окееву

В Бишкеке на проспекте Чуй, возле кинотеатра «Октябрь», торжественно открыли памятник выдающемуся кыргызскому кинорежиссеру Толомушу Окееву.

Фото из социальных сетей

Монумент установлен в одном из знаковых мест столицы, связанном с историей отечественного кино. В церемонии открытия приняли участие представители творческой интеллигенции, деятели культуры, кинематографисты и жители города.

Толомуш Океев считается одним из основоположников кыргызского кинематографа. Его фильмы получили широкое признание как в Советском Союзе, так и за его пределами. Среди наиболее известных работ режиссера — картины «Красное яблоко», «Потомок белого барса», «Улан» и другие картины, вошедшие в золотой фонд национального кино.

В 2022 году киностудии «Кыргызфильм» присвоено имя Толомуша Океева.