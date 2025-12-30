13:52
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке открыли памятник легендарному режиссеру Толомушу Окееву

В Бишкеке на проспекте Чуй, возле кинотеатра «Октябрь», торжественно открыли памятник выдающемуся кыргызскому кинорежиссеру Толомушу Окееву.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей
Монумент установлен в одном из знаковых мест столицы, связанном с историей отечественного кино. В церемонии открытия приняли участие представители творческой интеллигенции, деятели культуры, кинематографисты и жители города.

Толомуш Океев считается одним из основоположников кыргызского кинематографа. Его фильмы получили широкое признание как в Советском Союзе, так и за его пределами. Среди наиболее известных работ режиссера — картины «Красное яблоко», «Потомок белого барса», «Улан» и другие картины, вошедшие в золотой фонд национального кино.

В 2022 году киностудии «Кыргызфильм» присвоено имя Толомуша Океева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356653/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
В Чечне открыли монумент памяти погибших при крушении самолета AZAL
Манас растворился в тумане: фото с площади Ала-Тоо стало хитом соцсетей
В Москве открыли памятник создателям сериала «Семнадцать мгновений весны»
В Оше открыли памятник Кокум бию и благоустроили зону отдыха
В Кыргызстане открыт памятник хану Садыру
В Кыргызстане на могиле Героя Советского Союза установили новый памятник
Бишкек-2050: амбициозный генплан или очередная утопия? Мнения архитекторов
В Барскооне открыли памятник Махмуду Кашгари (Барскани)
В селе Благовещенка Джалал-Абадской области восстановили памятник героям ВОВ
Памятник Нузупу минбаши: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Популярные новости
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
Старый автопарк усиливает смог в&nbsp;Кыргызстане. Что придумали чиновники Старый автопарк усиливает смог в Кыргызстане. Что придумали чиновники
Бизнес
Итоги 2025&nbsp;года: MEGA фиксирует исторический максимум по&nbsp;доходам Итоги 2025 года: MEGA фиксирует исторический максимум по доходам
График работы ЦОН &laquo;Бишкекгаз&raquo; в&nbsp;новогодние выходные График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
30 декабря, вторник
13:42
Президент утвердил изменения в военную форму сотрудников ГКНБ Президент утвердил изменения в военную форму сотруднико...
13:24
В городе Ош задержаны бывшие и действующие чиновники по делу о земле
13:19
На повторные выборы в округе № 13 потратят 18,5 миллиона сомов
13:15
Для поддержки бизнеса. Национальное агентство по инвестициям запустило AI-бота
13:15
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов