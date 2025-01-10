В Евросоюзе выразили обеспокоенность возможностью отмены антироссийских санкций Дональдом Трампом после его вступления в должность президента США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

По данным издания, в ЕС считают, что Трамп может аннулировать ключевые указы и распоряжения своего предшественника Джо Байдена, включая санкции, введенные за полномасштабную войну России против Украины. Как отмечают источники, такие действия могут быть предприняты «только потому, что они были приняты Байденом».

Санкции против России, по мнению представителей ЕС, должны оставаться важным инструментом давления на Москву в возможных переговорах о прекращении огня. Однако в Брюсселе опасаются, что Трамп может не учитывать интересы европейских союзников при пересмотре указов, затрагивающих также торговлю, кибербезопасность и другие стратегические направления.

Financial Times напоминает, что в первый срок Трамп уже пересматривал решения предшественников, например выйдя из Парижского соглашения по климату. Европейские лидеры надеются, что сотрудничество с Вашингтоном в вопросах противодействия России сохранится, несмотря на политические перемены в США.