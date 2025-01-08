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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Администрация Байдена спровоцировала конфликт в Украине — Дональд Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами в своей резиденции «Мар-а-Лаго».

ВВС
Фото ВВС. Трамп заявил, что администрация Байдена спровоцировала конфликт в Украине

По его словам, администрация главы государства Джо Байдена допустила много ошибок в переговорах о возможном вступлении Украины в НАТО.

«В действительности я считаю, что у них (России и Украины) была сделка. А затем Байден нарушил ее. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: «Нет, вы должны быть в состоянии вступить в НАТО», — отметил Дональд Трамп.

Он заявил, что администрация Джо Байдена спровоцировала конфликт в Украине.

«Я думаю, Россия пошла и атаковала Украину, потому как увидела, что эти ребята (администрация Байдена) некомпетентны. Они не знают, что делают. Но мы знаем, что делаем, и все это закончится. У нас великая армия», — сказал избранный лидер США, заметив, что его президентство начнется в мире, охваченном конфликтами.

Он не стал отвечать на вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным, но заявил, что считает, что президент России хотел бы провести с ним переговоры. И надеется остановить конфликт в Украине за полгода.

«Может быть, немного раньше. Россия теряет очень много молодых людей, то же самое и Украина. Это вообще не должно было начаться. Такая война вообще не должна была произойти», — добавил Дональд Трамп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316123/
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