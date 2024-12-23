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Власть

НДС для строительной отрасли вводить не будут

Налог на добавленную стоимость для строительной отрасли вводить не будут. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил представитель Налоговой службы.

По его словам, кроме того, представители строительной сферы попросили у ГНС время до 1 июля 2025 года для перехода на единый налог. Налоговая согласилась дать это время.

Представитель ГНС также сообщил, что действующая ставка по единому налогу для строительной отрасли составляет 6 процентов. Теперь предлагается снизить ее до 4 процентов, но только на операции с безналичными расчетами.

Напомним, ранее Министерство экономики предлагало ввести НДС в 12 процентов для застройщиков, у которых стоимость квадратного метра жилья превышает $1 тысячу из-за необоснованного подорожания жилья.

Президент Садыр Жапаров позже сообщил, что против инициативы. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/315139/
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НДС для строительной отрасли вводить не будут