13:43
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Власть

Президент призвал кыргызстанцев не унижать учителей и врачей

Президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае, призвал защищать врачей и учителей.

В своем обращении он подчеркнул важность роли педагогов и врачей для общества, назвав их «хранителями жизни и знаний», а также отметил, что без их труда невозможно построить культурное и здоровое общество.

«Учителя и врачи — это люди, которые заботятся о нашем образовании, здоровье и закладывают основу нашего будущего. Без их труда невозможно представить культурное, образованное общество и здоровую нацию», — заявил глава государства.

Однако он выразил обеспокоенность по поводу недопустимых случаев унижения и насилия в отношении этих профессий.

«В нашем обществе все еще встречаются недопустимые случаи унижения учителей и врачей, а иногда и применения к ним насилия. Подобные действия не только нарушают закон, но и демонстрируют крайнюю степень безнравственности», — заметил Садыр Жапаров.

Он считает, что такие явления наносят удар по традициям уважения к старшим, служителям народа и ценностям культуры и религии. «Мы не должны допускать таких позорных поступков! Уважайте, защищайте и почитайте тех, кто служит народу», — обратился президент ко всем кыргызстанцам.

Он также заявил, что государство примет меры для обеспечения безопасности педагогов и врачей.

«Если мы хотим построить процветающее государство с устойчивым развитием, мы должны кардинально изменить отношение к учителям и врачам», — подчеркнул Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/314876/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Президент кыргызстандыктарды мугалимдер менен дарыгерлерди кемсинтпөөгө чакырды
Жители Ноокена и Базар-Коргона просят президента построить им водохранилище
Садыр Жапаров рассказал, какие льготы есть для уязвимых слоев населения
Журналистам предложили выступить на Народном курултае с конструктивной критикой
«Всего лишь делегаты». Мыктыбек Абдылдаев пошутил, что ему не налили воду
Садыр Жапаров мамлекетке кайтарылган мүлктөр тууралуу айтып берди
Чистота страны начинается с нашего сознания. Садыр Жапаров об экологии
Президент пообещал защитить бизнес от давления правоохранительных органов
Президент «Зордук-зомбулукту жашырган укук коргоо кызматкерлери иштен кетет»
Садыр Жапаров рассказал о возвращенном имуществе государству
Популярные новости
Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до&nbsp;конца года Распоряжение подписано. Кого кабмин обязал застраховать жилье до конца года
Как&nbsp;бы вы&nbsp;оценили работу Акылбека Жапарова на&nbsp;посту главы кабмина? Опрос&nbsp;24.kg Как бы вы оценили работу Акылбека Жапарова на посту главы кабмина? Опрос 24.kg
Акылбек Жапаров ушел с&nbsp;поста главы кабмина Акылбек Жапаров ушел с поста главы кабмина
Красиво, уютно, чисто. Санаторий &laquo;Иссык-Ата&raquo; открылся после реконструкции Красиво, уютно, чисто. Санаторий «Иссык-Ата» открылся после реконструкции
Бизнес
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
20 декабря, пятница
13:39
Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby беспл...
13:25
В Кыргызстане утверждена Национальная программа развития футбола до 2034 года
13:25
Жители Ноокена и Базар-Коргона просят президента построить им водохранилище
13:19
Президент призвал кыргызстанцев не унижать учителей и врачей
13:16
Садыр Жапаров рассказал, какие льготы есть для уязвимых слоев населения