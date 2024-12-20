Президент призвал кыргызстанцев не унижать учителей и врачей

Президент Садыр Жапаров, выступая на третьем Народном курултае, призвал защищать врачей и учителей.

В своем обращении он подчеркнул важность роли педагогов и врачей для общества, назвав их «хранителями жизни и знаний», а также отметил, что без их труда невозможно построить культурное и здоровое общество.

«Учителя и врачи — это люди, которые заботятся о нашем образовании, здоровье и закладывают основу нашего будущего. Без их труда невозможно представить культурное, образованное общество и здоровую нацию», — заявил глава государства.

Однако он выразил обеспокоенность по поводу недопустимых случаев унижения и насилия в отношении этих профессий.

«В нашем обществе все еще встречаются недопустимые случаи унижения учителей и врачей, а иногда и применения к ним насилия. Подобные действия не только нарушают закон, но и демонстрируют крайнюю степень безнравственности», — заметил Садыр Жапаров.

Он считает, что такие явления наносят удар по традициям уважения к старшим, служителям народа и ценностям культуры и религии. «Мы не должны допускать таких позорных поступков! Уважайте, защищайте и почитайте тех, кто служит народу», — обратился президент ко всем кыргызстанцам.

Он также заявил, что государство примет меры для обеспечения безопасности педагогов и врачей.

«Если мы хотим построить процветающее государство с устойчивым развитием, мы должны кардинально изменить отношение к учителям и врачам», — подчеркнул Садыр Жапаров.