Садыр Жапаров рассказал, какие льготы есть для уязвимых слоев населения

Сегодня, 20 декабря, президент Садыр Жапаров на третьем Народном курултае заявил, что необходимо обеспечить достойную жизнь уязвимым слоям населения.

По его словам, гарантией устойчивого развития является поддержка тех, кто наиболее нуждается в помощи.

В своем выступлении глава государства акцентировал внимание на нескольких ключевых шагах, направленных на улучшение жизни социально уязвимых групп.

«Невозможно представить себе сильное государство без обеспечения достойной жизни ее граждан. Гарантией устойчивого развития является поддержка уязвимых слоев населения», — сказал он.

Один из ключевых шагов, направленных на улучшение жизни социально незащищенных граждан, — это проект «Социальный контракт», который успешно реализуется с 2022-го. В его рамках многодетные и малообеспеченные семьи могут получить средства для открытия малого бизнеса.

«За три года, с 2022-го по 2024-й, около 35 тысяч семей получили по 100 тысяч сомов, всего выделено 3,3 миллиарда. В 2025 году мы планируем дополнительно выделить средства еще 20 тысячам семей», — отметил Садыр Жапаров.

Также с сентября 2024-го для участников проекта введен новый механизм поддержки — беспроцентные кредиты.

«Это позволит не только получить стартовый капитал, но и развивать начатый бизнес, увеличивая доходы семей», — добавил президент, заметив, что кредиты будут предоставляться до трех лет на сумму до 200 тысяч сомов.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется детям-сиротам.

«С июля этого года запущен накопительный счет для детей-сирот под названием «Вклад в будущее». На каждом счете будет аккумулироваться 500 тысяч сомов, которые они смогут использовать после достижения 18 лет на обучение, улучшение здоровья или жилищные условия», — рассказал Садыр Жапаров.

Он сказал: «Мы создаем условия для дальнейшего развития и экономической независимости, а не просто разовую помощь. Мы стремимся обеспечить достойную жизнь для всех граждан».