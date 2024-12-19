Аптекарей предлагают штрафовать за продажу лекарств с содержанием наркотиков

Жогорку Кенеш принял в первом чтении законопроект, которым предлагается штрафовать аптекарей, продающих без рецептов лекарства с содержанием наркотических веществ.

По словам автора законопроекта депутата Медербека Алиева, по действующему закону аптекарям, отпускающим препараты без рецептов, предусмотрен штраф в размере 50 тысяч сомов. Предлагаемым документом эту сумму предлагается увеличить до 200 тысяч сомов и лишать права аптекаря заниматься этой деятельностью до трех лет.

Нардеп рассказал, что изначально законопроектом предлагалось отзывать лицензии у аптек, в которых отпускаются лекарства без рецепта. Но к нему обратились представители бизнеса и сказали, что наряду с преступниками может пострадать добросовестный бизнес. Поэтому пока принято решение убрать пункт про лицензии аптек. Но если это не даст результатов, Медербек Алиев пообещал, что снова будут внесены в законы поправки, позволяющие отзывать лицензии.

Кроме того, если раньше за незаконную выдачу или подделку рецепта на получение наркотического средства, психотропных веществ или их аналогов грозил штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч сомов, то теперь сумма увеличивается до 200 тысяч.