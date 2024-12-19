Каныбек Туманбаев объяснил, почему поменялась очередность получателей жилья

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев на своей странице в соцсетях объяснил, почему поменялась очередность получателей жилья от ГИК.

Напомним, депутат Чингиз Айдарбеков заявил, что государственная ипотечная компания самовольно начала менять очередность получателей жилья, создав «приоритетный список», и отметил, что по этому поводу поступает много жалоб от граждан.

По словам Каныбека Туманбаева, первыми квартиры получили участники долевого строительства и государственные служащие.

«Вклад долевых участников дал государству возможность строить другие жилые дома. Их финансовые средства были возвратными, что позволило реализовать новые проекты», — написал управляющий делами президента.

Вручение домов госслужащим, как он отметил, поможет предотвратить коррупцию и улучшить их жизнь.

«В-третьих, раньше не существовало программы социальной ипотеки. Вместо нее по решению кабмина составлен приоритетный список для предоставления жилья. Граждане подавали специальные заявления в ГИК, объясняя свои жизненные обстоятельства. В первую очередь жилье предоставлялось семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, матерям-одиночкам и многодетным семьям. Эти меры направлены на улучшение условий жизни граждан и обеспечение равных прав. Позже приоритетные категории заменены на социальную ипотеку. Таким образом, появились три направления: социальная, льготная и доступная ипотека», — написал Каныбек Туманбаев.

Теперь, когда строительство домов завершается, первые квартиры передаются тем, кто уже был включен в список согласно ранее принятому постановлению. Каныбек Туманбаев

Управделами президента отметил, что в ближайшее время новые жилые объекты будут переданы нуждающимся гражданам. Например, в жилом комплексе, построенном на месте бывшей колонии, часть квартир выделена сотрудникам СИН КР, поскольку это связано с территорией их службы.

При этом более 250 квартир распределят среди нуждающихся граждан, которые стояли в очереди более 10 лет.

Напомним, 16 декабря президент Садыр Жапаров торжественно вручил ключи от новых квартир 549 семьям. Жилье построено Государственной ипотечной компанией и находится на улице Скрябина в Бишкеке.