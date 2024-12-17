Ташиев отчитался о возвращенных активах на $1,9 миллиарда в борьбе с коррупцией

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев представил отчет о возвращении активов и пополнении государственного бюджета на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, с октября по декабрь 2024 года собрано 209 миллиардов сомов, что стало значимым достижением в борьбе с коррупцией и восстановлением государственной собственности.

Общая сумма возвращенных активов — $1 миллиард 945 миллионов;

В денежном эквиваленте возвращено 37 миллиардов сомов (около $436 миллиона);

Стоимость возвращенной недвижимости — $1 миллиард 508 миллионов;

В рамках налоговых поступлений собрано 40 миллиардов сомов.

Камчыбек Ташиев подробно объяснил, как распределяются собранные средства.

3 миллиарда сомов — в республиканский бюджет;

4 миллиарда сомов — в Налоговую службу;

12 миллиардов сомов — в стабилизационный фонд;

12 миллиардов 681 сом— на реконструкцию и строительство стадионов.

За отчетный период в государственную собственность возвращено 1 тысяча 174 объекта, включая:

Пансионаты, стадионы, детские лагеря, заводы, торговые места и земельные участки;

Общая стоимость этих объектов составила 47 миллиардов сомов.

Продано 44 объекта на 8 миллиардов 963 миллионов сомов, а 945 объектов остаются в ведении Госагентства по управлению госимуществом (ГАУГИ).

Глава ГКНБ назвал имена политиков, вернувших государству объекты и денежные средства.

Кубанычбек Жумалиев вернул 1 миллиард сомов, а также передал цементный завод в городе Таш-Кумыр;

Аскарбек Шаадиев вернул государству Баткенский базар;

Адилет Дубанаев по итогам аудита возместил $1 миллион 200 тысяч;

Чыныбай Турсунбеков передал в госсобственность «Капитал банк» (оценен более чем в 2 миллиарда сомов) и водочный завод.

Отдельно Камчыбек Ташиев рассказал о попытке подкупа со стороны супруги Чыныбая Турсунбекова.

«Она связалась с мошенниками, подготовив $5 миллионов для взятки. Однако сотрудники ГКНБ своевременно пресекли эту попытку», — заявил он.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что борьба с коррупцией продолжается, а все активы и имущество находятся в ведении ГАУГИ.

Напомним, 11 декабря, выступая на заседании Жогорку Кенеша, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что представит общественности отчет о средствах, полученных от коррупционеров.