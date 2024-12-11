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Власть

Камчыбек Ташиев представит отчет по средствам, полученным от коррупционеров

На заседании Жогорку Кенеша председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что 15-16 декабря представит общественности отчет по средствам, полученным от коррупционеров.

«У народа эти вопросы есть, я знаю. Я все расскажу, сколько от кого получено денег, имущества и прочее, а также расскажу, где эти средства. Отвечу и на вопросы касаемо Тенгиза Болтурука», — сказал глава ГКНБ.

Напомним, 5 декабря глава ГКНБ презентовал депутатам в первом чтении законопроект об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретят работать на государственной и муниципальной службе. 

Народные избранники одобрили проект закона в первом чтении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313833/
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