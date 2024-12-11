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Власть

Парламент принял бюджет на 2025 год во втором и третьем чтениях

Парламент принял бюджет на 2025 год во втором и третьем чтениях. Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и приняли законопроекты «О внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов», «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов» во втором и третьем чтениях. В работе заседания участие приняли члены кабинета министров во главе с председателем Акылбеком Жапаровым.

Информацию о документах представил председатель комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Данияр Толонов.

Ранее министр финансов Алмаз Бакетаев отмечал, что профицит республиканского бюджета Кыргызстана в 2025 году должен составить более 26 миллиардов сомов. Он отмечал, что расчеты в проекте бюджета на 2025-2027 годы основываются на параметрах основных направлений фискальной политики КР на 2025-2029 годы, одобренных советом кабинета министров по фискальной и инвестиционной политике.

«Общий объем совокупных доходов государственного бюджета прогнозируется в сумме 472 миллиарда 856,1 миллиона сомов. Прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2025 год составит 26 миллиардов 105,8 миллиона сомов, который планируется направить на расходы, связанные с мероприятиями экономической направленности, и покрытие обязательства государства, в частности внешнего долга страны», — говорил чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313841/
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