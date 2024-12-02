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Власть

В лесах Арстанбапа и Сары-Челека хотят запретить строить объекты

В лесах Арстанбапа и Сары-Челека хотят запретить строить объекты. Соответствующий законопроект вице-спикер парламента Нурланбек Азыгалиев вынес на общественное обсуждение.

Депутат предлагает внести изменения в Лесной кодекс для сохранения реликтовых орехоплодных деревьев.

Законопроектом предусматривается запрет на перевод лесных земель с особым правовым положением, любое строительство, размещение промышленных и производственных объектов и техники в лесах Арстанбапа и Сары-Челека.

Нурланбек Азыгалиев подчеркивает, что проект закона направлен на развитие экологического туризма, привлечение местного населения к формированию туристской инфраструктуры и обеспечение их устойчивого функционирования, ознакомление с природными и историко-культурными достопримечательностями местности, организацию и устройство экскурсионных экологических маршрутов, туристических троп и стоянок, размещение объектов туризма (музеев и экспозиций под открытым небом, юрт, палаток, шатров).
Ссылка: https://24.kg/vlast/312807/
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