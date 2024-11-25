За продажу товаров без акциза Минэкономики хочет штрафовать администрации рынков

Администрации рынков предлагается штрафовать на 1 миллион сомов, если арендаторы будут продавать товары без акцизных марок. Соответствующие поправки в законодательные акты в сфере налогообложения рассматриваются комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

«Неисполнение субъектом, предоставляющим в аренду торговые места на рынках, мини-рынках, в торговых центрах и домах, требования по недопущению оборота товаров, подлежащих маркировке без акцизных марок или средств идентификации, осуществляемого арендатором, – влечет наложение штрафа на юридических лиц в размере 10 тысяч расчетных показателей», — гласит новый пункт, предлагаемый в статью 313 Кодекса о правонарушениях.

На вопрос депутата Айбека Алтынбекова, почему за торговцев должна нести ответственность администрация рынка или торгового центра, заместитель министра экономики Искендер Асылкулов ответить затруднился.