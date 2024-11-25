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Власть

Человека, приславшего угрозы главе ГКНБ, нашли по камерам с распознаванием лиц

Глава ГКНБ принял участие в церемонии открытия нового здания Сузакского РОВД. Видео в своих социальных сетях распространил Откурбек Рахманов.

Во время экскурсии по отделению милиции Камчыбек Ташиев рассказал, что сотрудники спецслужб и МВД благодаря камерам видеонаблюдения и распознавания лиц нашли человека, который передал ему письмо с угрозами.

«Именно через эти камеры выявили. От и до просмотрели все сотрудники милиции, ГКНБ и нашли его. Все его действия поминутно рассмотрели», — сказал он.

Глава госкомитета не уточнил, кто этот гражданин, не назвал его имени и других личных данных.

Напомним, ранее на пресс-конференции Камчыбек Ташиев заявил, что ему передали пакет, в котором находились флешка и письмо с угрозами. С текстом письма можно ознакомиться здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312094/
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