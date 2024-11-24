Журналист, футболист, миллиардеры. Дональд Трамп сформировал свою администрацию

Новый президент США Дональд Трамп завершил формирование своей будущей администрации. Накануне он назвал кандидата на пост министра финансов: им стал миллиардер Скотт Бессент, главный советник Трампа по экономическим вопросам.

Кто еще будет работать в команде вновь избранного главы Соединенных Штатов:

На пост главы Минобороны выдвинут телеведущий Пит Хегсет. Ранее он служил в сухопутных войсках армии США, воевал в Афганистане и в Ираке.

Главой ЦРУ Трамп назначил бывшего руководителя Национальной разведки Джона Ратклиффа. По словам будущего американского президента, Ратклифф будет первым в истории США человеком, который занимал две самые высокие должности в американской разведке. Трамп подчеркнул, что новый глава ЦРУ будет способствовать обеспечению «мира с помощью силы».

Советником по нацбезопасности США станет конгрессмен от штата Флорида Майк Уолтц. Он 21 год служил в силах специального назначения армии США, уйдя в отставку в звании подполковника. Также он является бизнесменом и телекомментатором.

В администрации Трампа появится новый департамент, который возглавят сразу два бизнесмена. Самому богатому человеку в США по версии Forbes Илону Маску и предпринимателю Вивеку Рамасвами предстоит заняться реформой эффективности государственного управления США — демонтажом правительственной бюрократии, сокращением расходов и реструктуризацией федеральных агентств.

Дональд Трамп также хочет назначить члена Палаты представителей Лори Чавес-Деример министром труда, а бывшего игрока в американский футбол Скотта Тернера — министром жилищного строительства.

Скотт Тернер профессионально занимался футболом в 1994–2004 годах. После этого он стал работать в политике.

Трамп также предложил назначить главой Минфина инвестора из фонда Сороса. Скотт Бессент с 2011 по 2015 год работал в инвестиционной структуре Джорджа Сороса Soros Fund Management. В последние месяцы он был ключевым советником Трампа и его команды по экономическим вопросам.

Последним кандидатом стала Брук Роллинз, которую избранный президент США предложил на пост главы Министерства сельского хозяйства.

Во время первого президентского срока Трампа она была его советником по внутренней политике. Затем стала исполнительным директором America First Policy Institute — аналитического центра, созданного для продвижения политических и экономических идей Трампа. Ее кандидатуру рассматривали среди претендентов на пост руководителя аппарата Белого дома, но этот пост достался Сьюзи Уайлс, главе предвыборной кампании Трампа.