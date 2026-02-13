11:00
Власть

Президент: Разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет

«Никакого разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет», — заявил глава государства Садыр Жапаров в интервью «Кабару».

По его словам, в кадровых назначениях никакого разделения нет.

«Каждое назначение проходит тщательную проверку. Ранее я ставил такую же задачу и перед Камчыбеком Ташиевым, и перед руководителями министерств и ведомств, и перед председателем кабинета министров, и перед губернаторами — предлагать принципиальные, профессиональные кадры, которые будут работать на государство. И сегодня я продолжаю придерживаться такого же требования. Они вносят предложения, исходя из этих критериев. Поэтому никакого разделения на «команду Жапарова» или на «команду Ташиева» нет», — добавил президент.

Садыру Жапарову сказали: «Ранее в обществе распространялись разговоры о том, что якобы перед выборами между вами и Камчыбеком Ташиевым было соглашение: «Один срок — он, один срок — его близкий друг».

Глава государства отметил, что Кыргызстан — демократическая страна.

«Кто будет управлять государством, решает не горстка людей, а народ. Согласно Конституции, каждый гражданин имеет право участвовать в выборах, а президентом избирается тот, кому народ доверит, у кого среди населения рейтинг выше.

Поэтому разговоры в стиле «один срок — тот, один срок — этот» не соответствуют демократическим принципам и противоречат политической культуре. Такие мнения воспринимаются как попытка лишить народ права выбора», — добавил он.
