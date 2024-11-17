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Власть

Явка избирателей на выборах в местные кенеши к 12.00 составила 8,5 процента

По данным ЦИК, к 12.00 явка избирателей на выборах в местные кенеши составила 8,5 процента. Проголосовали 351 тысяча 541 человек.

Для сравнения, к 12.00 на выборах в местные кенеши 11 апреля 2021 года явка составила 13,43 процента. Надо отметить, что тогда одновременно проходил и референдум по новой Конституции республики. 

Сегодня на выборах в городские кенеши из общего числа избирателей (1 миллион 620 тысяч 243) проголосовали 127 тысяч 704, что составляет 7,88 процента.

На выборах в айыльные кенеши явка составила 8,9 процента: свои голоса отдали 223 тысячи 837 человек из 2 миллионов 514 тысяч 796 зарегистрированных избирателей.

На дистанционном голосовании из 9 тысяч 50 избирателей участие приняли 2 тысячи 652 человека, что составляет 29,3 процента.

Общее число избирателей в Кыргызстане составляет 4 миллиона 135 тысяч 39 человек. Голосование продолжается и завершится в 20.00.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311385/
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