Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за два года позвонил главе РФ Владимиру Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщила газета Sueddeutsche Zeitung.

Это был первый контакт двух политиков с декабря 2022 года.

По данным агентства Reuters, разговор продлился около часа.

Согласно заявлению немецкого правительства, Шольц и Путин обсудили конфликт в Украине и пути его урегулирования. Канцлер «осудил агрессивную войну РФ против Украины и призвал президента Путина положить ей конец и вывести войска».

Также Олаф Шольц сообщил Владимиру Путину, что Берлин продолжит оказывать необходимую поддержку Киеву, и призвал Москву сесть за стол переговоров для установления «справедливого мира».

«Канцлер заранее поговорил по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после разговора с президентом России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Германии.

В Кремле также подтвердили факт разговора, отметив, что он состоялся по инициативе германской стороны. Пресс-служба президента Путина уточнила, что в ходе беседы лидеры провели подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине.

По словам Владимира Путина, нынешний кризис стал «прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей». Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, прерванных властями Украины. Однако возможные договоренности по Украине должны исходить из новых территориальных реалий и устранять первопричины конфликта, отметил глава РФ.

Кроме того, он констатировал «беспрецедентную деградацию российско-германских отношений по всем направлениям как следствие недружественного курса властей ФРГ» и добавил, что Россия готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны.