Акылбеку Жапарову дали задание уравнять зарплаты врачей и депутатов

Президент Садыр Жапаров дал поручение главе кабмина Акылбеку Жапарову уравнять зарплаты врачей и депутатов парламента. Об этом последний сообщил на заседании ЖК.

Глава кабинета министров отметил, что в этом году фонд оплаты труда достиг 145,6 миллиарда сомов, в то время как в 2019 году бюджет страны был 148 миллиардов сомов.

«В 2025 году мы наведем порядок. В 2026-м значительно повысим зарплаты медикам. Есть поручение президента уравнять зарплаты врачей и народных избранников. Мы не остановимся, пока не добьемся этого», — сказал Акылбек Жапаров.

Ранее глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналив сказал, что врачи в регионах Кыргызстана получают до 100 тысяч сомов в месяц. В ответ медики в соцсетях заявили, что эти цифры очень далеки от реальности.