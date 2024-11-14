В Кыргызстане откатов нет, есть закатывание в асфальт. Глава кабмина о коррупции

«В Кыргызстане откатов нет, есть закатывание в асфальт», — заявил глава кабмина Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша, комментируя борьбу с коррупцией в стране.

Депутат Гуля Кожокулова спросила о миллиардных нарушениях, выявленных Счетной палатой при проверке исполнения республиканского бюджета.

«Это несоответствие бюджетному кодексу на 1,3 миллиарда сомов. Нарушение бюджетного законодательства на 472 миллиона. Неполнота отчета о госинвестициях — 40 миллиардов. Просроченные платежи — на $441 тысячу. Что сделано по этим нарушениям?» — спросила она.

Глава Минфина Алмаз Бакетаев ответил, что из указанной суммы восстановлено 10 миллиардов 378 миллионов сомов, остальное — это «методологические, инструктивные мероприятия». Серьезные нарушения находятся на расследовании у правоохранительных органов.

Председатель кабмина Акылбек Жапаров напомнил, что три раза был министром финансов и всякий раз спорил со Счетной палатой о том, где должны находиться деньги по программе госинвестиций.

«Всемирный банк, АБР и другие международные финансовые институты считают, что они должны находиться в коммерческих банках, и не меняют свох правил. СП КР полагает, что эти средства должны быть в казначействе и проходить через его счета. Считаю, что Счетная палата права. Нужно поменять методологию МВФ. А так 40 миллиардов сомов находятся в коммерческих банках. Их никто не украл, они расходуются. Но их надо было через единый счет казначейства проводить. Это точка зрения аудитора», — сказал он.

При этом глава кабинета министров подчеркнул, что государство следит за каждым тыйыном. По его словам, сейчас нет злоупотреблений должностным положением, хищений, дачи откатов и так далее.

Иногда мои коллеги из России приезжают. Некоторые бывшие депутаты сейчас бизнесмены. Я им говорю, что в Кыргызстане откатов нет. Они спрашивают, что у нас есть. Я говорю — закат. В асфальт закатывают и чиновников, которые дают откат, и тех, кто его берет. Акылбек Жапаров

Он добавил, что с 1 января вводится единый учет. На казначейской платформе можно будет отслеживать все финансовые движения бюджетных учреждений.