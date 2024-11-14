Камчыбек Ташиев прокомментировал задержания членов партии «Социал-демократы»

На заседании Жогорку Кенеша глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание членов партии «Социал-демократы».

По его словам, кандидаты в депутаты организовали подкуп голосов через агитаторов.

«Составили списки тех, кому и сколько нужно давать денег. Мы принимаем меры в рамках закона. Из этой партии трех-четырех уже взяли под стражу. В последующем тоже будет так. Осталось три дня до выборов. Правоохранительные органы будут работать до и в день выборов в штабах и на избирательных участках. Не подкупайте голоса», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что, если чиновники будут агитировать за ту или иную партию, их тоже привлекут к ответственности.

Напомним, что 13 ноября в штабе политической партии «Социал-демократы» провели обыски, а ее лидер Темирлан Султанбеков был

на допрос. Примерно в 3.30 его отпустили, а через час, в 4.30, правоохранители приехали к дому родителей Султанбекова, посадили лидера партии и его отца в машину и забрали в ГУВД Бишкека.

Ирину Карамушкину также доставили на допрос и водворили в ИВС.

В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

Напомним, 6 сентября издан Указ президента «О роспуске местных кенешей и назначении выборов депутатов местных кенешей». 17 ноября пройдут выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей.