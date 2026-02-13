14:05
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Общество

В 206 школах должность директора вакантна. Объявлен конкурс

Министерство просвещения КР объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Всего по республике 206 вакантных мест, в том числе в:

  • Бишкеке — 11;
  • Оше — 8;
  • Чуйской области — 21;
  • Нарынской — 10;
  • Ошской — 59;
  • Баткенской — 20;
  • Иссык-Кульской — 11;
  • Таласской — 9;
  • Джалал-Абадской — 54;
  • школах-интернатах — 3.

Документы принимаются с 13 по 26 февраля 2026 года до 18.00.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте развития качества образования по телефонам: 0503610150, 0550610150, 0551405057.

Конкурс на вакантные места проводится в тех учебных заведениях, где директора занимают должность более пяти лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361883/
просмотров: 393
Версия для печати
Материалы по теме
В регионах Кыргызстана 220 школ оснастили лабораторным оборудованием
В Оше снесут 100-летнюю школу и построят на ее месте новую
В городе Ош построят 10 новых школ. Список
В 2026 году в городе Ош построят 10 новых школ
Проблему языкового дисбаланса в школах озвучили в Минпросвещения
Ученики начальной школы должны учиться только по микроучастку — Байсалов
Конкурс на эскизы скульптурно-декоративных композиций с героями «Манаса» продлен
Как спортивный зал отдаленной сельской школы на вечер стал оперным театром
Минстрой надеется закрыть все аварийные школы в 2026-2027 годах
Литературный конкурс для региональных авторов объявлен в Кыргызстане
Популярные новости
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Узбекистан переходит на&nbsp;12‑летнее обязательное общее среднее образование Узбекистан переходит на 12‑летнее обязательное общее среднее образование
Собралось 30&nbsp;тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок Собралось 30 тысяч зрителей. Как прошел аламан улак, где погиб игрок
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
14:04
Жители Бишкека сообщают о разрушенном тротуаре в центре города Жители Бишкека сообщают о разрушенном тротуаре в центре...
13:35
Белый дом прекращает рейды против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе
13:33
Видео с жестоким отстрелом собак в Бишкеке вызвало общественный резонанс
13:19
Сняты ограничения для движения большегрузного транспорта на перевале Отмок
13:18
В 206 школах должность директора вакантна. Объявлен конкурс