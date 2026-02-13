В 206 школах должность директора вакантна. Объявлен конкурс

Министерство просвещения КР объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Всего по республике 206 вакантных мест, в том числе в:

Бишкеке — 11;

Оше — 8;

Чуйской области — 21;

Нарынской — 10;

Ошской — 59;

Баткенской — 20;

Иссык-Кульской — 11;

Таласской — 9;

Джалал-Абадской — 54;

школах-интернатах — 3.

Документы принимаются с 13 по 26 февраля 2026 года до 18.00.

Дополнительную информацию можно получить в департаменте развития качества образования по телефонам: 0503610150, 0550610150, 0551405057.

Конкурс на вакантные места проводится в тех учебных заведениях, где директора занимают должность более пяти лет.