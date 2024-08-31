Бизнесмены, чиновники, артисты. Кто получил награды от Садыра Жапарова?

Президент Садыр Жапаров вручил государственные награды «за выдающиеся заслуги перед страной и народом» в честь 100-летия со дня образования Кара-Киргизской автономной области и в связи с Днем независимости Кыргызской Республики.

Глава государства отметил, что в свое время предков, посвятивших себя родине, не оценили должным образом и они ушли из жизни. Хотя их заслуги не были признаны при жизни, их имена до сих пор упоминаются с большим уважением и восхищением. Общество обратилось с просьбой к государству признать заслуги таких великих личностей перед родиной в целях исторической справедливости.

Один из них — покойный Болот Мамбетов, который был председателем Совета министров Киргизской ССР. Под его руководством в годы Великой Отечественной войны крупные предприятия, эвакуированные с запада СССР, были восстановлены за короткий срок и было построено 38 промышленных объектов. Как и построены почти все крупные водохранилища и основные ирригационные системы в республике.

Садыр Жапаров присвоил покойному Болоту Мамбетову звание «Герой Кыргызской Республики».

«Вы также хорошо знаете о Токтогон Алтыбасаровой, которая взяла под опеку и вырастила 150 детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда и привезенных в Иссык-Кульскую область. Несмотря на то что Токтогон Алтыбасарова, ставшая легендой, уже ушла из жизни, решено присвоить ей звание «Герой Труда Кыргызской Республики». Эта высокая степень отличия присуждена также известному поэту и опытному переводчику Тумонбаю Байзакову и покойному Элмирбеку Иманалиеву, народному артисту Кыргызской Республики и выдающемуся акыну», — сказал Садыр Жапаров.

Звание «Герой Труда» присвоено также покойному Суймонкулу Чокморову, народному артисту СССР и Киргизской ССР, народному художнику Кыргызской ССР.

Садыр Жапаров присвоил воинские звания: председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчыбеку Ташиеву — генерал-полковник, Урматбеку Шамырканову — генерал-майор, Рахатбеку Жапарову — генерал-майор внутренней службы.

Высшая степень отличия «Герой труда» присвоена комузистке Самаре Токтакуновой, которая прославила имя Кыргызстана на весь мир своим искусством игры на комузе.

Высокого звания удостоился и Омурзак Мамаюсупов, который прославился своими организаторскими способностями и значительным вкладом в создание многих лицеев и гимназий.

«В наше время крайне важно, чтобы все, особенно молодежь, изучали историю Кыргызстана и кыргызского народа, воспитывались в духе патриотизма и ценностей. Профессор Оскон Осмонов, который своими многочисленными трудами в этой области завоевал признание народа, награждается орденом Манас II степени. Исследование, сбор, проверка архивных документов и их передача обществу требует большой осторожности, точности, ответственности и профессионализма. Один из историков, Доолотбек Сапаралиев, который, основываясь на уникальных исторических документах, собранных из десятков государственных архивов в России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, вносит значительные новые данные и уточнения в нашу историю, особенно в XVIII-XX веков, удостаивается ордена Манас III степени», — подчеркнул глава государства.

Также отметили Абдыкадыра Султанбаева, который внес свой вклад в развитие национальной журналистики и законотворчества, участвуя в подготовке ряда Конституций в качестве председателя лексикографической и редакционной комиссий.

Орден «Курманжан датка» вручили ректору Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева, профессору Индире Кудайбергеновой.

«Хочу отметить, что обладатель награды значительно улучшил и отремонтировал наше единственное отечественное учебное заведение, заботящееся о здоровье всех кыргызстанцев, создав отличные условия для подготовки будущих специалистов в области здравоохранения и их преподавателей», — заявил Садыр Жапаров.

Президент напомнил, что вчера открыто и запущено 100 объектов, из которых половина являются промышленными предприятиями, и сказал, что до конца года количество таких предприятий превысит 100.

За работу в этом направлении наградили бывшего депутата ЖК, бизнесмена Азамата Арапбаева орденом «Данк».

«Благодаря его личным усилиям открыт и успешно работает ряд промышленных предприятий в Сузаке, Кара-Суу, Араване, Кемине и городе Оше», — сказал Садыр Жапаров.

Среди награжденных президент общественного фонда «Поддержка политики тюркоязычных государств» Нусрет Муса-Оглы Мамедов. Он удостоился ордена «Достук».

Звание «Народный писатель Кыргызской Республики» присвоено Арслану Койчиеву, представителю нового поколения кыргызской литературы, автору ряда романов и рассказов, написанных с высоким мастерством.

Среди награжденных — писатель Александр Иванов, заведующий кафедрой и профессор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина Бахадыр Бебезов, артистка Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова Вера Сариева, солистка Театра оперы и балета имени Абдылдаса Малдыбаева Элмира Кабатай кызы, преподаватель Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой Бактыбек Чытырбаев, врач Эркинбек Орозакунов, кинорежиссер Айбек Дайырбеков, ректор Международного университета Мета-науки Болотбек Шатманалиев, скульптор и художник Азамат Абдырахманов и другие.