Путин, Токаев, Мирзиеев. Кто еще поздравил Кыргызстан с Днем независимости

На имя президента Садыра Жапарова поступают поздравления от глав иностранных государств по случаю Дня независимости Кыргызстана.

В поздравительной телеграмме лидер России Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости страны.

«Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Кыргызской Республики — Дня независимости. Ваша страна добилась значимых успехов в социально-экономическом развитии и упрочении внутриполитической стабильности, играет конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня», — отметил Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что совместными усилиями страны будут и впредь планомерно наращивать взаимовыгодные российско-кыргызские связи во всех областях — на благо дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Свою поздравительную телеграмму отправил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Этот знаменательный день в истории суверенного Кыргызстана, являясь символом единства и созидания, служит незыблемой основой дальнейшего укрепления государственности и прогресса. Под вашим умелым руководством Кыргызстан успешно реализует важные политические реформы и проводит социально-экономические преобразования, уверенно следуя по пути устойчивого развития, обеспечения благосостояния граждан и укрепления международного авторитета страны», — подчеркнул президент РК.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания братского Кыргызстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в своем поздравлении заметил, что в результате масштабных изменений за последние годы Кыргызстан стремительно развивается, поднимается уровень жизни населения. Еще больше повышается имидж страны на международной арене.

«Бесконечно рад, что в результате нашей твердой политической воли и совместным усилиям отношения вечной дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими братскими странами последовательно укрепляются», — отметил Шавкат Мирзиеев.

Поздравительная телеграмма также поступила от президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Выражаю уверенность в том, что мы, используя имеющийся огромный потенциал, совместными усилиями и далее будем укреплять конструктивное взаимодействие двух стран во благо коренных интересов наших народов», — отметил таджикский лидер.

С Днем независимости Кыргызстана также поздравили президенты Туркменистана, Беларуси, Азербайджана, Турции, Ирана, ОАЭ, Египта, Кореи, Сингапура, Германии, Италии, Австрии, Хорватии, Сербии, Черногории, Румынии, Палестины, короли Саудовской Аравии, Бахрейна, Испании, Марокко, султана Омана, император Японии, премьер-министр Венгрии и другие.

От имени народа Соединенных Штатов Америки Садыра Жапарова поздравил президент США Джозеф Байден.

«Я высоко оцениваю ваше лидерство в решении пограничных проблем в деле обеспечения мира для народа Кыргызской Республики. С нетерпением жду дальнейшего укрепления связей между нашими странами и дружбы между нашими народами, поскольку мы строим будущее большей безопасности и процветания», — сказал Джозеф Байден.

На имя Садыра Жапарова продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств по случаю Дня независимости Кыргызстана.