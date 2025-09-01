17:34
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана

31 августа 2025 года Ниагарский водопад был подсвечен цветами флага Кыргызстана в честь 34-й годовщины независимости страны.

из интернета
Фото из интернета. Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде сообщило, что подсветка началась в 22.30 и продолжалась 15 минут. Наблюдать за ней можно было как с канадской, так и с американской стороны, сообщает Caspian Post со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для кыргызстанцев, проживающих в Канаде, прошли встречи соотечественников из разных городов страны, исполнение государственного гимна, флешмоб «Кара-Жорго» и выступления национальных инструментов.

Дипломатическая миссия выразила благодарность кыргызской диаспоре из Монреаля — сообществам KG Québec — communauté kirghiz и Niagara Parks — за поддержку мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341787/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
Как в Джалал-Абаде отметили 34-ю годовщину независимости. Фоторепортаж
День независимости. Кыргызстан принимает поздравления
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
В Бишкеке 2 тысячи 500 милиционеров будут охранять порядок в День независимости
Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 500 осужденных
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
В&nbsp;Бишкеке открыли новую дорогу от&nbsp;Жукеева-Пудовкина до&nbsp;Молдобасанова В Бишкеке открыли новую дорогу от Жукеева-Пудовкина до Молдобасанова
Будьте осторожны! В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области ожидается сильный ветер Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
Бизнес
В&nbsp;Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA В Баткене открыт логистический центр хранения овощей при поддержке KOICA
MBANK поздравляет с&nbsp;Днем знаний: 200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэки на&nbsp;MJunior MBANK поздравляет с Днем знаний: 200 сомов в подарок и кешбэки на MJunior
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
1 сентября, понедельник
17:33
Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-23 Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-...
17:16
Годовщина Второй мировой войны. Польша потребовала от Германии репарации
17:01
Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана
16:46
Температурные рекорды. Август 2025 года был жарче обычного, но рекорд не побил
16:31
Индийская компания запускает золотодобычу в Кыргызстане