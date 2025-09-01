31 августа 2025 года Ниагарский водопад был подсвечен цветами флага Кыргызстана в честь 34-й годовщины независимости страны.

Фото из интернета. Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана

Посольство Кыргызской Республики в США и Канаде сообщило, что подсветка началась в 22.30 и продолжалась 15 минут. Наблюдать за ней можно было как с канадской, так и с американской стороны, сообщает Caspian Post со ссылкой на зарубежные СМИ.

Для кыргызстанцев, проживающих в Канаде, прошли встречи соотечественников из разных городов страны, исполнение государственного гимна, флешмоб «Кара-Жорго» и выступления национальных инструментов.

Дипломатическая миссия выразила благодарность кыргызской диаспоре из Монреаля — сообществам KG Québec — communauté kirghiz и Niagara Parks — за поддержку мероприятия.