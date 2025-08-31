24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Дорогие друзья!

Сегодня, в День независимости Кыргызской Республики, мы, команда 24.kg, поздравляем вас с этим особенным праздником, который не измеряется только датой. Ведь независимость — это дыхание нашей страны, это ее сердце, это выбор быть собой.

За все эти годы Кыргызстан прошел непростой путь, были и победы, и испытания. Но главное, у кыргызстанцев всегда оставалась сила духа, любовь к своей земле и вера в будущее.

24.kg каждый день рассказывает истории о нашей стране. И, поверьте, самое ценное в них — это люди, честные, трудолюбивые, смелые, неравнодушные. Именно вы делаете Кыргызстан таким, какой он есть.

Пусть Кыргызстан всегда остается страной замечательных людей, открытых горизонтов и местом силы, где хочется жить, работать и мечтать.

С Днем независимости, родная страна!