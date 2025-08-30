17:25
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

В Бишкеке 2 тысячи 500 милиционеров будут охранять порядок в День независимости

На Старой площади столицы состоялось гарнизонное построение личного состава ГУВД Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел.

Там глава столичной милиции Азамат Токтоналиев поставил ряд важных задач по обеспечению высокого уровня безопасности граждан и гостей столицы, оказанию качественного сервисного обслуживания населения, а также потребовал уделять особое внимание безопасности детей и пожилых людей. Кроме этого, была проверка форменной одежды сотрудников и готовности технических средств.

пресс-службы ГУВД Бишкека
Фото пресс-службы ГУВД Бишкека. 2 тысячи 500 милиционеров будут охранять порядок в городе в День независимости

Также Азамат Токтоналиев проверил готовность личного состава к предстоящему празднованию Дня независимости Кыргызской Республики и мероприятиям, приуроченным ко Дню знаний. В предстоящие праздничные мероприятия будет задействовано около 2 тысяч 500 милиционеров, которые будут нести службу в усиленном режиме.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341583/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 500 осужденных
День независимости в Джалал-Абаде. Какие мероприятия ждут кыргызстанцев
На площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет концерт ко Дню независимости Кыргызстана
Бишкек отмечает День независимости: опрос показал, как горожане помнят историю
Какие объекты сдадут в Джалал-Абаде ко Дню независимости
В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции
В Сузаке задержаны члены запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир»
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
В&nbsp;школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и&nbsp;расписания В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
С&nbsp;сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол&nbsp;&mdash; Алматы через КПП &laquo;Кеген&raquo; С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности Свадьба сына Омурбека Текебаева. Подробности
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
30 августа, суббота
17:05
Китайских миротворцев предлагает ввести в Украину Дональд Трамп — СМИ Китайских миротворцев предлагает ввести в Украину Донал...
16:51
В Украине убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Осторожно, фото!
16:33
В Бишкеке 2 тысячи 500 милиционеров будут охранять порядок в День независимости
16:02
«Кыргызкомур» ввел в эксплуатацию два угольных разреза на юге страны
15:33
Госсекретарь США официально объявил о закрытии USAID