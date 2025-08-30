В Бишкеке 2 тысячи 500 милиционеров будут охранять порядок в День независимости

На Старой площади столицы состоялось гарнизонное построение личного состава ГУВД Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел.
Там глава столичной милиции Азамат Токтоналиев поставил ряд важных задач по обеспечению высокого уровня безопасности граждан и гостей столицы, оказанию качественного сервисного обслуживания населения, а также потребовал уделять особое внимание безопасности детей и пожилых людей. Кроме этого, была проверка форменной одежды сотрудников и готовности технических средств.
Также Азамат Токтоналиев проверил готовность личного состава к предстоящему празднованию Дня независимости Кыргызской Республики и мероприятиям, приуроченным ко Дню знаний. В предстоящие праздничные мероприятия будет задействовано около 2 тысяч 500 милиционеров, которые будут нести службу в усиленном режиме.