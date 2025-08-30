Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН

На территории спортивного городка Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова прошло первенство по троеборью среди военнослужащих. Об этом 24.kg рассказали в пресс-центре Государственной службы исполнения наказаний.

Мероприятие прошло по инициативе главы ГСИН Чынгыза Кожошева в честь Дня независимости Кыргызстана. Военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, поднятии гири и беге на 3 тысячи метров.

«Спортивные соревнования — это не просто состязания, а важные испытания в жизни солдата. На этот раз военнослужащие продемонстрировали не только свою выносливость, силу и физическую подготовку, но и внутренний дух, уверенность в победе и преданность команде», — отметили в ГСИН.

По результатам троеборья победители в тройке лучших были награждены дипломами, краткосрочным отпуском, а также часами от председателя ГСИН Чынгыза Кожошева.