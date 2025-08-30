14:48
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН

На территории спортивного городка Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова прошло первенство по троеборью среди военнослужащих. Об этом 24.kg рассказали в пресс-центре Государственной службы исполнения наказаний.

Мероприятие прошло по инициативе главы ГСИН Чынгыза Кожошева в честь Дня независимости Кыргызстана. Военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, поднятии гири и беге на 3 тысячи метров.

«Спортивные соревнования — это не просто состязания, а важные испытания в жизни солдата. На этот раз военнослужащие продемонстрировали не только свою выносливость, силу и физическую подготовку, но и внутренний дух, уверенность в победе и преданность команде», — отметили в ГСИН. 

По результатам троеборья победители в тройке лучших были награждены дипломами, краткосрочным отпуском, а также часами от председателя ГСИН Чынгыза Кожошева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341470/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 500 осужденных
День независимости в Джалал-Абаде. Какие мероприятия ждут кыргызстанцев
На площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет концерт ко Дню независимости Кыргызстана
Бишкек отмечает День независимости: опрос показал, как горожане помнят историю
Какие объекты сдадут в Джалал-Абаде ко Дню независимости
В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции
Президент Казахстана поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины
В колониях Кыргызстана впервые прошло культурное мероприятие «Сармерден»
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
В&nbsp;школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и&nbsp;расписания В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
С&nbsp;сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол&nbsp;&mdash; Алматы через КПП &laquo;Кеген&raquo; С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
30 августа, суббота
14:40
Апелляционный суд США признал международные пошлины Трампа незаконными Апелляционный суд США признал международные пошлины Тра...
14:18
Турнир по троеборью прошел в департаменте конвоирования ГСИН
14:07
Не улыбайся! Садыр Жапаров пробил пенальти ученику ФК «Мурас Юнайтед»
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 30 августа. Как изменились цены за неделю
13:32
Проект бюджета Бишкека на 2026 год внесен в горкенеш