Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты

Фото пресс-службы президента Кыргызстана

Сегодня в ходе церемонии открытия нового административного здания в Джалал-Абаде выступил Садыр Жапаров (мы приводим цитаты президента в свободном переводе с кыргызского — прим.24.kg).

«Праздник независимости мы каждый год отмечаем в разных областях. Он проводился в благодатной Чуйской долине, затем в древнем Оше, а сегодня мы его отмечаем во все более расцветающем Джалал-Абаде», — сказал Садыр Жапаров и отметил, что флагманской областью для мероприятий в рамках празднования 35-летия независимости страны в следующем году станет Таласская область.

Решение праздновать день независимости на государственном уровне каждый год в разных уголках страны — знак равного отношения и внимания ко всем семи областям. Подтверждение, что мы единое независимое государство, без деления на центр и регионы

Садыр Жапаров

Возвращаясь к значению Джалал-Абадской области для Кыргызстана, Садыр Жапаров подчеркнул, что это «благословенная земля изобилия, источников исцеления и чудесной природы, родина великих героев, священный край, которым гордится весь кыргызский народ». Поэтому, напомнил президент, «Организацией Тюркских государств Джалал-Абад был объявлен туристическим центром всего тюркского мира в 2025 году».

Далее Садыр Жапаров напомнил о достижениях последних лет. В частности о том, что «государственные границы Кыргызской Республики полностью определены» и это один из ключевых элементов суверенитета страны.

Говоря об экономике президент подчеркнул обьем ВВП, который за «7 месяцев этого года, составил 865,2 миллиарда сомов, что на 11,5 процентов больше аналогичного периода прошлого года». А так же темпы строительства по всем регионам, рост которого составил почти 140 процентов.

Завершил свое концептуальное выступление президент Кыргызстана еще одним важным тезисом: «Мы идем по пути строительства нового Кыргызстана. Конституционная реформа изменила архитектуру власти, в экономике появились признаки устойчивого роста, в обществе укрепляется стабильность. Внешняя политика приобрела многовекторный характер. В разных сферах наведен порядок, открыты новые возможности для развития и движения к светлому будущему. В результате народ вновь обрел доверие к государству. Другими словами, в каждой области жизни происходят заметные перемены, и они продолжаются. Мы уже строим современные здания, новые предприятия, прокладываем дороги. Теперь нам необходимо сосредоточиться на формировании нового Кыргызстана, который будет отличаться не только внешними достижениями, но и внутренним богатством каждого гражданина — духовной чистотой, нравственностью, гостеприимством, широтой души, глубиной знаний. Мы должны реализовать цели, поставленные в моём первом Указе «О духовно-нравственном развитии личности и физическом воспитании» и в концепции «Уңгу жол».

Пришло время соединить наследие наших предков — традиции, обычаи и нравственные устои — с современными наукой и знаниями, чтобы сформировать новый облик кыргызского народа.»
