День независимости. Кыргызстан принимает поздравления

Сегодня Кыргызская Республика отмечает день независимости. Президенты соседних стран уже начали поздравлять страну со столь значимым праздником.

Так, поздравительные телеграммы поступили от председателя КНР Си Цзиньпина

«Под вашим руководством Кыргызстан постоянно добивается новых и отрадных успехов в национальном развитии. Совсем недавно утверждена Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года, что составило план строительства нового Кыргызстана. Будучи дружественным соседом и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, китайская сторона искренне этому рада», — говорится в послании.

Поздравил кыргызстанцев и президент России Владимир Путин.

«Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках ЕвразЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Совместными усилиями мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-кыргызских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском пространстве», — говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана так же получил поздравления от лидеров Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Турции и других стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341640/
