Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости

В честь 34-й годовщины независимости Кыргызстана Ниагарский водопад 31 августа будет подсвечен в красно-желтых цветах. Об этом сообщили в посольстве США в Кыргызстане.

Фото посольства США. Ниагарский водопад засияет в цветах флага Кыргызстана в честь Дня независимости

Иллюминация начнется в 22.30 по местному времени и продлится 15 минут. Наблюдать подсветку можно будет как со стороны Канады, так и со стороны США.

Для кыргызстанцев, проживающих в Канаде, организована встреча у Table Rock Southeast Flagpole. Запланированы исполнение гимна, флешмоб «Кара-жорго», а также музыкальные номера на национальных инструментах.

Мероприятие проводится при поддержке кыргызской диаспоры в Монреале KG Québec-communauté kirghiz и администрации Niagara Parks.