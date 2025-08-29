12:03
USD 87.36
EUR 101.71
RUB 1.08
Общество

Ниагарский водопад засияет цветами флага Кыргызстана в честь Дня независимости

В честь 34-й годовщины независимости Кыргызстана Ниагарский водопад 31 августа будет подсвечен в красно-желтых цветах. Об этом сообщили в посольстве США в Кыргызстане.

посольства США
Фото посольства США. Ниагарский водопад засияет в цветах флага Кыргызстана в честь Дня независимости

Иллюминация начнется в 22.30 по местному времени и продлится 15 минут. Наблюдать подсветку можно будет как со стороны Канады, так и со стороны США.

Для кыргызстанцев, проживающих в Канаде, организована встреча у Table Rock Southeast Flagpole. Запланированы исполнение гимна, флешмоб «Кара-жорго», а также музыкальные номера на национальных инструментах.

Мероприятие проводится при поддержке кыргызской диаспоры в Монреале KG Québec-communauté kirghiz и администрации Niagara Parks.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341397/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
30–31 августа 1991 года: Как Кыргызстан обрел независимость
Ко Дню независимости Узбекистана Шавкат Мирзиеев помиловал более 500 осужденных
День независимости в Джалал-Абаде. Какие мероприятия ждут кыргызстанцев
На площади Ала-Тоо в Бишкеке пройдет концерт ко Дню независимости Кыргызстана
Бишкек отмечает День независимости: опрос показал, как горожане помнят историю
Какие объекты сдадут в Джалал-Абаде ко Дню независимости
В Джалал-Абаде готовятся к Дню независимости: опубликовано видео репетиции
Президент Казахстана поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости Украины
Джалал-Абад готовится к празднованию Дня независимости
Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Возвращение Асмана: в&nbsp;сети показали масштабный макет города будущего Возвращение Асмана: в сети показали масштабный макет города будущего
В&nbsp;Германии учительница ушла на&nbsp;больничный 16&nbsp;лет назад с&nbsp;сохранением зарплаты В Германии учительница ушла на больничный 16 лет назад с сохранением зарплаты
Бизнес
Опасность на&nbsp;дорогах: как избежать штрафа за&nbsp;отсутствие ОСАГО? Опасность на дорогах: как избежать штрафа за отсутствие ОСАГО?
&laquo;Элдик Банк&raquo; готовится к&nbsp;дебютному выпуску еврооблигаций «Элдик Банк» готовится к дебютному выпуску еврооблигаций
В&nbsp;ТРЦ &laquo;Дордой Плаза&raquo; открыли новый ресторан KFC В ТРЦ «Дордой Плаза» открыли новый ресторан KFC
Почему важно заботиться о&nbsp;сердце и&nbsp;сосудах после&nbsp;40? Почему важно заботиться о сердце и сосудах после 40?
29 августа, пятница
12:01
Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по контракту в запасе Кабмин упростил порядок прохождения военной службы по к...
11:59
Кабмин разрешил трансформацию земель в Баткене для переселения граждан
11:53
Кабмин усилил меры по безопасности дорожного движения
11:51
Кабмин утвердил программу поддержки этнических кыргызов и кайрылманов
11:37
Саммит ШОС в Китае. Лукашенко везет президентам в подарок белорусскую картошку