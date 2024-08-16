09:14
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Власть

В городе Ош 95 семей получили по 100 тысяч сомов на открытие своего дела

В городе Ош в рамках проекта «Социальный контракт» еще 95 семей получили по 100 тысяч сомов на открытие собственного дела. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этнографическом комплексе «Алымбек Датка» состоялось торжественное мероприятие для малоимущих семей, получающих пособие на несовершеннолетних детей до 16 лет в рамках программы «Үй-бүлөгө көмөк».

Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Жылдыз Полотова и заместитель мэра Нурбек Кадыров вручили сертификаты нуждающимся семьям, подавшим заявки для участия в проекте «Социальный контракт».

Кроме того, была организована ярмарка товаров от участников проекта «Социальный контракт», которые в период 2022 — 2023 годов использовали полученную от государства единовременную социальную помощь для открытия собственных дел.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302335/
просмотров: 6160
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия города Ош подарила трехкомнатную квартиру боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
В Кыргызстане более 8 тысяч семей заключили социальный контракт с государством
Задержаны экс-вице-мэр и бывшие чиновники муниципалитета города Ош
Социальный контракт. Более 140 семей могут начать свой бизнес
Социальный контракт. На реализацию программы выделят 2 миллиарда сомов
Участники соцконтракта получают доход до 10 тысяч сомов еженедельно — президент
Начались прием и рассмотрение заявок на получение социального контракта
В Кыргызстане более 4 тысяч семей подали заявку на участие в соцконтракте
Более 12 тысяч семей в Кыргызстане стали участниками соцконтракта
Популярные новости
Страховой полис стал обязательным при сделках с&nbsp;недвижимостью в&nbsp;Кыргызстане Страховой полис стал обязательным при сделках с недвижимостью в Кыргызстане
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 августа Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа
Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от&nbsp;должностей Председателю Нацбанка объявлен выговор, заместители освобождены от должностей
Запрет на&nbsp;вейпы. Президент вернул законопроект в&nbsp;Жогорку Кенеш с&nbsp;возражениями Запрет на вейпы. Президент вернул законопроект в Жогорку Кенеш с возражениями
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается