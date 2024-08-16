В городе Ош 95 семей получили по 100 тысяч сомов на открытие своего дела

В городе Ош в рамках проекта «Социальный контракт» еще 95 семей получили по 100 тысяч сомов на открытие собственного дела. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этнографическом комплексе «Алымбек Датка» состоялось торжественное мероприятие для малоимущих семей, получающих пособие на несовершеннолетних детей до 16 лет в рамках программы «Үй-бүлөгө көмөк».

Министр труда, социального обеспечения и миграции КР Жылдыз Полотова и заместитель мэра Нурбек Кадыров вручили сертификаты нуждающимся семьям, подавшим заявки для участия в проекте «Социальный контракт».

Кроме того, была организована ярмарка товаров от участников проекта «Социальный контракт», которые в период 2022 — 2023 годов использовали полученную от государства единовременную социальную помощь для открытия собственных дел.