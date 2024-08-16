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Власть

Кабинет министров утвердил Программу развития пастбищ на 2024-2029 годы

Кабинет министров утвердил Программу развития пастбищ на 2024-2029 годы.

По данным соответствующих государственных органов, в настоящее время около трети площади пастбищ покрыто ядовитыми, вредными и несъедобными растениями, в том числе кустарником алтыгана-карагана.

Программа направлена на улучшение деградированных пастбищ и повышение уровня жизни сельского населения за счет сохранения и развития пастбищ в условиях изменения климата, а также эффективного управления ими.

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы соответствующие министерства, полномочные представительства президента в регионах, местные государственные администрации и органы местного самоуправления обязаны информировать Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о ходе работ. Сводную информацию по итогам полугодия ведомство должно направить в администрацию главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/302211/
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