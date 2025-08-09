Президент призвал кыргызстанцев бережнее относиться к пастбищам

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Facebook обратил внимание на проблему истощения пастбищ в Кыргызстане.

Он отметил, что с 1970-х годов работы по посеву семян на пастбищах не проводили, а заезжающие на территорию машины и техника вытаптывают земли, создавая беспорядочные дороги.

«Мы ведем работы по посеву семян на пастбищах уже четыре-пять лет. Однако невозможно засеять все пастбища за один год. На это потребуется как минимум 15-20 лет, потому что земля, где посеяны семена, должна отдыхать год или два без выпаса скота. Поголовье скота также сильно увеличилось», — написал глава государства.

Он призвал кыргызстанцев не вытаптывать пастбища и зеленые луга техникой, не съезжать с основных дорог.

В опубликованном к посту видео Садыр Жапаров на встрече с жителями также призывает их самих научиться беречь пастбища, а также учить этому приезжающих туристов.