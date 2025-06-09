Деградация пастбищ: как Минсельхоз планирует их восстанавливать

В Кыргызстане насчитывается 9,1 миллиона гектаров пастбищ. При этом порядка 40 процентов из них находятся в горах и выпас скота на них практически невозможен. Площадь пастбищ, находящихся в использовании, составляет порядка 5 миллионов гектаров. Но около 40 процентов этих земель подвержены деградации.

Что такое деградация пастбищ, как она появляется и каким образом нужно решать проблему, 24.kg рассказал директор отдела реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Тамчыбек Тулеев.

«Деградация пастбищ — это уменьшение травяного покрова, снижение урожайности. Практически это земля, где ничего не растет. Почему пастбища приходят в такое состояние? Во-первых, чрезмерный выпас скота. Постоянный выпас скота на одном и том же месте приводит к вытаптыванию и поеданию всего травяного покрова, лишая его возможности восстановления и воспроизводства. Отсутствие влаги усугубляет этот процесс», — объяснил Тамчыбек Тулеев.

По данным чиновника, чрезмерная нагрузка обычно наблюдается на присельных пастбищах, которые находятся вокруг населенных пунктов.

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Также существует другой вид деградации, которая происходит на отдаленных пастбищах, наоборот, из-за того, что там не пасут скот из-за труднодоступности места. В таких случаях произрастающая трава превращаются в бурьян и травяное покрытие тоже становится непригодным для выпаса скота.

С деградацией пастбищ необходимо бороться, отмечает Тамчыбек Тулеев, поскольку пастбища являются основной кормовой базой для животноводства.

Меры по борьбе с деградацией:

Агротехнические приемы: Подсев специальных пастбищных трав, правильный выпас скота и соблюдение правил пастбищеоборота. Восстановление инфраструктуры: Ремонт и строительство дорог, мостов для доступа к отдаленным пастбищам. Инфраструктура (мосты через горные реки, дороги) разрушается со временем из-за погодных условий (сели, ливни) и требует постоянного ухода и водоохранных мероприятий.

По словам Тамчыбека Тулеева, после земельно-аграрной реформы, которая начала проводиться после обретения независимости КР, была утеряна прежняя система управления пастбищными ресурсами. В тот период на улучшение пастбищ уже не выделялись такие средства, которые были в советское время, когда ежегодно выделялось около 600 миллионов рублей, что эквивалентно примерно миллиарду долларов по тому курсу.

В 2009 году в Кыргызстане был принят новый Закон «О пастбищах», который предусматривал новую систему управления. В соответствии с Земельным кодексом, право управления земельными ресурсами принадлежит кабинету министров. Часть функций по управлению пастбищами была делегирована органам местного самоуправления, были созданы Жайыт комитеты (общественные объединения пастбищепользователей), куда входили представители местных органов власти и местных кенешей. Они разработали нормативы по стоимости использования пастбищ:

крупный рогатый скот и лошади: 100 сомов в год;

мелкий рогатый скот (овцы, козы): 20 сомов в год.

Поступившие средства используются для улучшения пастбищ. В 2009 году было собрано порядка 8 миллионов сомов, а в 2024 году — 250 миллионов сомов.

Однако, как отмечает Тамчыбек Тулеев, этих средств недостаточно для улучшения пастбищ. Он считает, что необходимо разработать механизмы, которые удовлетворят все стороны и при этом позволят улучшать пастбища.

После проведения последней административно-территориальной реформы Жайыт комитеты лишились своих полномочий. Сейчас пастбищами управляют айыл окмоту через свои муниципальные предприятия.

Тамчыбек Тулеев рассказал, что сейчас проводятся исследования для выявления пастбищ с низким плодородием, которые могут быть переданы желающим для освоения, не в частную собственность или аренду, а для восстановления. На этих землях можно выращивать корма или сажать деревья на определенный срок. Пастбища после освоения остаются в государственной собственности.

До этого в Минсельхозе сообщали, что на данный момент в стране насчитывается более 600 тысяч гектаров малопродуктивных пастбищ, которые требуют освоения и вовлечения в сельскохозяйственное производство в целях:

обеспечения продовольственной безопасности;

улучшения условий жизни местного населения;

снижения уровня безработицы;

выполнения митигационных мер по изменению климата.

Желающие получить участок должны обратиться с заявлением в районную государственную администрацию по месту расположения земли. В заявлении необходимо указать категорию и площадь участка, а также приложить технико-экономическое обоснование его освоения. Для поддержки сельхозпроизводителей действуют программы льготного кредитования.

Кроме этих мер, для борьбы с деградацией пастбищ, как отметил Тамчыбек Тулеев проводится реализация различных проектов. Например, один из компонентов проекта Адаптационного фонда как раз направлен на улучшение пастбищных угодий, граничащих с лесным фондом. В рамках этого компонента муниципальные предприятия по управлению пастбищами получат помощь в виде знаний по составлению планов управления пастбищами и грантов на улучшение инфраструктуры до $35 тысяч при условии 25-процентного собственного вклада. Деньги будут направлены на улучшение пастбищ, восстановление пастбищной инфраструктуры (мосты, дороги, навесы для скота на скотопрогонных трассах, водопои, каптажи), ограждение пастбищ для обеспечения пастбищеоборота.

Общие грантовые средства Адаптационного фонда, привлеченные Министерством сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности в 2024 году, составляют $9,2 миллиона, из которых $7,7 миллиона будут выданы бенефициарам. Проект рассчитан на 5 лет.

В рамках проекта гранты будут выдаваться на не только на улучшение пастбищ, но и на организацию государственных питомников, управление лесным хозяйством, производство сельскохозяйственной продукции.