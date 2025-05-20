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Общество

На улучшение деградированных пастбищ в КР направят 3,5 миллиарда сомов

В рамках двустороннего сотрудничества между Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Азиатской организацией «АФОКО» в агротехническое хозяйство будет направлено 3,5 миллиарда сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По ее данным, эти средства будут использованы для улучшения деградированных пастбищ.

В рамках проекта по улучшению и управлению пастбищами «Устойчивость региональных пастбищных сообществ — АДАПТ» планируется выделение грантовых средств в размере 75,6 миллиона сомов для 23 айыльных аймаков — по 3 миллиона сомов.

«Очень важную роль в животноводстве играют правильный уход и кормление животных. Здоровье, рост и продуктивность животного во многом зависят от качества корма, который оно получает. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать животных полноценными и качественными кормами.

Рекомендуется возрождение забытых и не используемых видов кормов. Особенно полезными для скота являются корма, богатые витаминами и питательными веществами, быстро усваиваемые, такие как силос и сенаж. В результате этой работы улучшается качество поголовья скота, повышается производство молока и мяса, что в значительной степени способствует обеспечению продовольственной безопасности страны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329683/
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