09:12
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

Тонны семян трав засеет Минсельхоз для предотвращения деградации пастбищ

Осенью пастбища Кыргызстана засеют 173 тоннами семян трав, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, это делается для того, чтобы предотвратить деградацию земель для выпаса скота, а также для развития животноводства и улучшения кормовой базы. На эти цели из республиканского бюджета выделено 50 миллионов сомов.

В ведомстве рассказали, что по итогам конкурса заключены договоры с компаниями «Сидс-Агро» и «Карина-Агро». Семена включают кострец безостый, житняк, овсяницу луговую и эспарцет.

Площадь пастбищ в стране составляет 8,9 миллиона гектаров, из них 139,4 тысячи гектаров подверглись деградации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/341054/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Президент призвал кыргызстанцев бережнее относиться к пастбищам
Спасатели МЧС помогли мужчине с гипертонией на пастбище в Кок-Бел
Малопродуктивные пастбища предоставят гражданам для сельскохозяйственных нужд
В Таласе жители незаконно возвели дома на пастбищных землях
Деградация пастбищ: как Минсельхоз планирует их восстанавливать
Более 600 тысяч гектаров малопродуктивных пастбищ насчитывается в Кыргызстане
Государству вернули 57 гектаров пастбищных угодий на Иссык-Куле
На заснеженных пастбищах Нарынской области остаются чабаны: как им помогает МЧС
На улучшение деградированных пастбищ в КР направят 3,5 миллиарда сомов
В мэрии Бишкека рассказали, когда будет решен вопрос пастбищ в рамках АТР
Популярные новости
Мелкий уголь отпускать населению не&nbsp;будут&nbsp;&mdash; &laquo;Кыргызкомур&raquo; Мелкий уголь отпускать населению не будут — «Кыргызкомур»
В&nbsp;Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;августа Доллар и рубль продолжают дешеветь к сому. Курс валют на 26 августа
В&nbsp;Кыргызстане зарплаты растут, но&nbsp;текучесть кадров остается проблемой В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой
Бизнес
Не&nbsp;бойтесь гинекологических онкозаболеваний&nbsp;&mdash; бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
27 августа, среда
09:05
Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь о...
08:54
В Баткене построят стадион на 10 тысяч зрительских мест
08:36
Тонны семян трав засеет Минсельхоз для предотвращения деградации пастбищ
08:19
Центр Бишкека останется без питьевой воды
08:12
Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов
26 августа, вторник
23:40
Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ
23:21
Подготовка к ОЗП. В части Бишкека почти на полторы суток отключат горячую воду
23:02
Кыргызстан и Таджикистан готовы обмениваться опытом в сфере налогообложения