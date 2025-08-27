Тонны семян трав засеет Минсельхоз для предотвращения деградации пастбищ

Осенью пастбища Кыргызстана засеют 173 тоннами семян трав, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, это делается для того, чтобы предотвратить деградацию земель для выпаса скота, а также для развития животноводства и улучшения кормовой базы. На эти цели из республиканского бюджета выделено 50 миллионов сомов.

В ведомстве рассказали, что по итогам конкурса заключены договоры с компаниями «Сидс-Агро» и «Карина-Агро». Семена включают кострец безостый, житняк, овсяницу луговую и эспарцет.

Площадь пастбищ в стране составляет 8,9 миллиона гектаров, из них 139,4 тысячи гектаров подверглись деградации.