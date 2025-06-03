На заснеженных пастбищах Нарынской области остаются чабаны: как им помогает МЧС

В пресс-службе МЧС проинформировали о ситуации в долинах Арпа и Ак-Сай Ат-Башинского района Нарынской области после обильного снегопада, который прошел 1 июня.

По ее данным, ситуация стабильная. Спасатели выехали на пастбище с грузом сена.

Из-за ухудшения погоды одному из чабанов с отарой численностью 1,5 тысячи овец удалось спуститься. В высокогорье остается еще несколько пастухов.

В МЧС отметили, что высота снежного покрова в Арпе сейчас составляет 20-25 сантиметров, а на перевале Кында и в долине Ак-Сай — 15 сантиметров.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Связь с чабанами есть. Казыбекский и Кара-Суйский айыл окмоту оказывают помощь техникой и топливом.