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Власть

Садыр Жапаров созвонился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров выразил слова поддержки японскому народу в связи с произошедшим недавно землетрясением на юго-западе страны.

«Собеседники обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-японских отношений, обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества», — отметили в пресс-службе.

Фумио Кисида отметил неизменную приверженность Японии укреплению отношений с Кыргызстаном и другими государствами Центральной Азии.

Кстати, в Астане 9 августа должен был состояться саммит «Центральная Азия + Япония» с участием глав стран региона и премьер-министра Страны восходящего солнца. Его отменили из-за того, что Фумио Кисида не смог прибыть из-за угрозы мощного землетрясения в Японии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/301955/
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