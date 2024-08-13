Садыр Жапаров созвонился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой

Состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Садыр Жапаров выразил слова поддержки японскому народу в связи с произошедшим недавно землетрясением на юго-западе страны.
«Собеседники обсудили состояние и перспективы развития кыргызско-японских отношений, обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества», — отметили в пресс-службе.
Фумио Кисида отметил неизменную приверженность Японии укреплению отношений с Кыргызстаном и другими государствами Центральной Азии.
Кстати, в Астане 9 августа должен был состояться саммит «Центральная Азия + Япония» с участием глав стран региона и премьер-министра Страны восходящего солнца. Его отменили из-за того, что Фумио Кисида не смог прибыть из-за угрозы мощного землетрясения в Японии.