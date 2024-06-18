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Власть

В ближайшие пять лет переносить аэропорт города Ош не будут

В ближайшие пять лет переносить аэропорт Оша не будут. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил исполняющий обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Данияр Бостонов.

«Президент Садыр Жапаров видел проект по строительству новой воздушной гавани. Выделен участок. Что случилось?» — спросил депутат Улугбек Ормонов.

Данияр Бостонов ответил, что решение согласовано с администрацией главы государства. «У нас есть письмо о том, что в течение пяти лет международный аэропорт «Ош» не будет перемещаться», — ответил чиновник.

Напомним, в мае 2023 года администрация президента сообщала, что аэропорты Оша и Джалал-Абада перенесут в другие районы городов. В ведомстве также представляли схематический проект аэропорта в южной столице.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296854/
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