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Власть

Мэр Бишкека рассказал, в каком городском автобусе можно с ним встретиться

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев рассказал 24.kg, в каком городском автобусе и на каком маршруте можно с ним встретиться.

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Он отметил, что сегодня власти столицы призывают горожан больше использовать общественный транспорт. По его словам, если заглянуть в окна проезжающих машин, то чаще всего в них будет один человек. «Встречаются два человека. И редко когда увидишь, что машина полная. А потом жалобы на пробки и заторы», — сказал мэр.

На вопрос журналиста, пользуется ли сам Айбек Джунушалиев общественным транспортом, он ответил, что ходит пешком. Но вот по вторникам и четвергам, если ему надо в резиденцию, то едет автобусами № 56 и 55. «У меня каждая поездка сопровождается еще и личным приемом граждан. Кто узнает, подходит, какие-то вопросы задает», — добавил он.

Напомним, что ранее Айбек Джунушалиев запретил подчиненным пользоваться личными машинами по вторникам и четвергам. Добираться до работы и потом домой они должны на общественном транспорте.

Ссылка: https://24.kg/vlast/295289/
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