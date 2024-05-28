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Власть

Садыр Жапаров поздравил пограничников с 25-летием образования службы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил пограничников с 25-летием образования Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, вы решаете важнейшие задачи по обеспечению национальной безопасности, что требует постоянного повышения уровня знаний, крепкой выдержки, умения быстро и оперативно принимать решения и действовать в самых непростых условиях. Мы гордимся тем, что наши пограничники демонстрируют высокий профессионализм и мужество на международной арене. Участие в совместных учениях, обмен опытом с коллегами из других стран способствуют росту эффективности нашей пограничной службы, укреплению международного сотрудничества и безопасности в регионе», — отмечено в поздравлении.

Президент сказал: «Очевидно, что рост потенциала Пограничной службы ГКНБ — это залог территориальной целостности государства и основа стабильности в стране. Республика прилагает все усилия для улучшения условий службы пограничников, модернизации пограничной инфраструктуры, внедрения новых технологий, повышения социального статуса военнослужащих».

Преданность долгу и готовность воинов в зеленых фуражках к самопожертвованию являются примером настоящего мужества и патриотизма для всех граждан нашей страны и будущих поколений. Охрана границы — не просто работа, а священный долг по защите Родины. Каждый, кто выбрал эту профессию, осознает всю ответственность, которая ложится на его плечи.

Садыр Жапаров

Он добавил, что, отмечая этот праздник, мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая границы нашей Родины. Их подвиги никогда не будут забыты и вечно будут жить в сердце нашего народа.

Отдельные слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, а также семьям пограничников, которые с ними делят все тяготы и радости службы. Он пожелал пограничникам, чтобы каждая минута их почетной и ответственной службы была спокойной, а поддержка государства, народа и семьи вдохновляла их на новые подвиги.

«Всегда гордитесь своей профессией и данной вами присягой! Уверен, что и впредь в ваших сердцах будут расти чувство патриотизма и гордость, что вы являетесь потомками Манаса Великодушного. Пусть в нашем государстве всегда царит мир, граница Кыргызстана будет прочной и наша солнечная республика никогда не сбивается с пути развития!» — отметил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295170/
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