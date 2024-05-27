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Власть

Иностранцам могут разрешить покупать недвижимость на Иссык-Куле

Иностранцам могут разрешить приобретать расположенные в пределах биосферной территории Иссык-Куля пансионаты, курорты, дома отдыха, коттеджные поселки, гостевые дома и иные объекты, используемые для отдыха, оздоровления, туризма, независимо от формы собственности и правовой формы осуществления предпринимательской деятельности, предоставляющие рекреационные, гостевые, услуги по оздоровлению, проживанию, отдыху, туризму. Соответствующий законопроект принят комитетом Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию во втором чтении.

Автор законопроекта депутат Балбак Тулобаев в справке-обосновании написал, что в действующей редакции законодательства в собственности иностранных лиц не могут находиться объекты рекреации, которые по своей сути являются преимущественно инвестиционно привлекательными.

Вместе с тем возникает необходимость строительства инновационных курортно-рекреационных объектов и создания принципиально новой, идущей в ногу со временем инфраструктуры посредством формирования высокорентабельной и конкурентоспособной туристической отрасли, способной удовлетворить потребности людей в туристических услугах, приносящей доходы и создающей новые рабочие места, что напрямую связано с привлечением инвестиций в развитие курортно-рекреационной зоны озера Иссык-Куль, в том числе иностранных.

Добавим, поправки приняты в Закон «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/295075/
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