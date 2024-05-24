В Кыргызстане обнародуют недобросовестные агентства занятости

На заседании парламентской фракции «Ишеним» директор центра трудоустройства граждан за рубежом Бакыт Кудайбердиев проинформировал, что в Кыргызстане работают 170 частных агентств по трудоустройству.

По его словам, разрешение на осуществление их деятельности выдает межведомственная комиссия, в состав которой входят представители Госкомитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Минтруда и Налоговой службы.

Стоит такое разрешение 4 тысячи сомов. А размер депозитного счета составляет 100 тысяч сомов.

Все эти агентства по закону обязаны предоставлять данные об отправленных за рубеж гражданах. Эта информация мониторится, и составляется рейтинг агентств.

Бакыт Кудайбердиев рассказал, что названия агентств-нарушителей будут вывешены на сайте migrant.kg.