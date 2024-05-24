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Власть

Садыр Жапаров: В последнее время сформировались новые террористические угрозы

Кыргызстан решительно осуждает терроризм в любых формах его проявления. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на встрече с членами Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — участниц Содружества Независимых Государств.

Отметим, в Бишкеке проходит 54-е заседание СОРБ.

Глава государства подчеркнул наиболее острую в сфере безопасности проблему терроризма и экстремизма. Он заметил, что терроризм превратился в одну из опасных по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем.

Ни одна страна мира не в состоянии в одиночку справиться с угрозой терроризма. Необходимо отметить, что в последнее время сформировались новые террористические риски и угрозы, наибольшую опасность представляют киберпреступность и кибертерроризм.

Садыр Жапаров

«В данном контексте важную роль играет подписанная совместно с моими коллегами в рамках заседания Совета глав государств СНГ в октябре 2022-го в Астане программа сотрудничества стран — участниц Содружества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы, которая является востребованной и актуальной. Кроме того, в прошлом году принята Государственная программа КР по противодействию экстремизму и терроризму на 2023-2027 годы», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/294913/
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