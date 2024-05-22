Садыр Жапаров оставил запись в Книге соболезнований в посольстве Ирана в КР

Президент Садыр Жапаров посетил посольство Ирана в Кыргызстане, чтобы лично выразить сочувствие иранскому народу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Голамхоссейном Ядегари.

Фото пресс-службы президента

Глава государства оставил запись в Книге соболезнований, где от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования иранскому народу в связи с трагическим крушением вертолета, в результате которого погиб президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси, а также несколько других высокопоставленных чиновников.

Он отметил, что Эбрахим Раиси был верным сыном своей страны, посвятившим свою жизнь служению Родине.

Вместе с тем Садыр Жапаров отметил личный вклад Эбрахима Раиси в укрепление дружественных отношений между Кыргызстаном и Ираном.

Здесь же президент возложил цветы в память о погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождавших их лиц.