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Власть

Депутат Жогорку Кенеша недоволен работой института омбудсмена

Депутат Жогорку Кенеша недоволен работой института омбудсмена. Об этом на заседании парламента заявил нардеп Акылбек Тумонбаев. 

По его словам, к нему обратились граждане, которые в 2018 году взяли кредит в 4 миллиона сомов в одном из коммерческих банков, залогом стал дом. 

«Несмотря на то что в 2020 году кредит был погашен, банк продал залоговый дом. Его владельцы обращались с заявлением в Ленинское РОВД и ГУВД Бишкека, но там дело закрыли. Затем они обратились в прокуратуру, но один из сотрудников оказался заинтересован в том, чтобы дело решилось не в пользу граждан, так как дом купили его родственники. Теперь пострадавшие написали заявление в ГКНБ», — сказал Тумонбаев.

Обращаясь к омбудсмену Джамиле Джаманбаевой, он отметил, что семья уже приходила в аппарат акыйкатчи, однако там вопрос не решили. Парламентарий заявил, что институт акыйкатчи плохо выполняет свою работу.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/294698/
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